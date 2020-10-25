Військова техніка з силовиками і проблеми з інтернетом: яка ситуація в Мінську

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

У Мінську (Білорусь) у різних частинах міста помічена військова техніка і мікроавтобуси з силовиками. Також в місті спостерігаються проблеми з мобільним інтернетом.

Про це повідомляє TUT.BY

Центр Мінська перекритий, туди стягують силовиків. Вже почалися затримання журналістів. Зокрема, затримали фотокореспондента "Комсомольської правди" Святослава Зоркого і журналіста "Нового часу" Дмитра Дмитрієва.

Крім того, близько 12:00 за місцевим часом почалися проблеми з доступом в інтернет через мобільний зв'язок. Таким чином, LTE практично не працює, через 3G завантаження даних також не проводиться. Через це інтернет-сторінки можуть відкриватися з запізненням або не відкриватися зовсім.

Також о 12:30 на вхід і вихід закриваються станції метро. Зкорема, це "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Академія наук", "Парк Челюскінців", "Першотравнева", "Купаловська", "Немиті", "Фрунзенська", "Молодіжна" і "Пушкінська".

Відзначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановском заявила, що сьогодні о 23:59 закінчується термін народного ультиматуму, який вона оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенко, закінчиться.

Нагадаємо, напередодні у Мінську в ході "жіночого" маршу силовики затримали як мінімум 17 дівчат, які ходили під біло-червоно-білими парасолями.

Також повідомлялося, що у Білорусі скасували мітинг на підтримку Лукашенка, який був запланований на 25 жовтня.