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У Мінську розпочалася зустріч підгруп ТКГ

Новини » Політика    30.01.2019 - 11:25
У Мінську розпочалася зустріч підгруп ТКГ
Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Відповідну інформацію повідомили у МЗС Білорусі

У Мінську (Білорусь) у середу розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Міністерства закордонних справ Білорусі.

Зазначимо, що попередня зустріч підгруп пройшла 17 січня.

У Мінську розпочалася зустріч підгруп ТКГ

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - зазначили у міністерстві.

Додамо, на 30 січня в Мінську також заплановано засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер українського парламенту, учасник переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що російська сторона отримала установку від Кремля - ​​блокувати всі ТКГ до виборів в Україні. Вона підкреслювала, що росіяни не приховують, що сподіваються на зміну влади і реванш в Україні.

Як писало РБК-Україна, українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі вимагає встановити пункт моніторингу ОБСЄ у Керчі.

Додамо, представник Росії у контактній групі Борис Гризлов відмовився від ініціативи України про спільне засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи по заручникам.

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