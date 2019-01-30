У Мінську розпочалася зустріч підгруп ТКГ

Відповідну інформацію повідомили у МЗС Білорусі
У Мінську (Білорусь) у середу розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Міністерства закордонних справ Білорусі.
Зазначимо, що попередня зустріч підгруп пройшла 17 січня.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - зазначили у міністерстві.
Додамо, на 30 січня в Мінську також заплановано засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, раніше перший віце-спікер українського парламенту, учасник переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що російська сторона отримала установку від Кремля - блокувати всі ТКГ до виборів в Україні. Вона підкреслювала, що росіяни не приховують, що сподіваються на зміну влади і реванш в Україні.
Як писало РБК-Україна, українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі вимагає встановити пункт моніторингу ОБСЄ у Керчі.
Додамо, представник Росії у контактній групі Борис Гризлов відмовився від ініціативи України про спільне засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи по заручникам.