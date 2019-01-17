Геращенко: установка Кремля - блокировать все в ТКГ до выборов в Украине

Фото: Ирина Герщенко (rada.gov.ua)

Геращенко отметила, что российская сторона не скрывает, что надеется на смену власти в Украине

Первый вице-спикер украинского парламента, участник переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что российская сторона получила установку от Кремля - блокировать все в ТКГ до выборов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что россияне на скрывают, что надеются на смену власти и реванш в Украине.

"Установка Кремля - блокировать все до выборов в Украине. Примечательно, что когда я обратилась на гуманитарной подгруппе к россиянам о деструктивности позиции блокировать все до выборов, потому что, что они будут делать в случае переизбрания президента Порошенко, те воскликнули: "И не надейтесь!", - написала она.

Отметим, в Украине 31 марта 2019 года состоятся очередные президентские выборы.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 17 января, в Минске проходило первое в 2019 году заседание контактной группы по Донбассу.

Ранее Геращенко сообщала, что украинская сторона на заседании контактной группы в Минске сегодня, 17 января, будет настаивать на создании базы миссии ОБСЕ в Керчи.