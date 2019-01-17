Украина в ТКГ требует установить пункт мониторинга ОБСЕ в Керчи

Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Украина в ТКГ осудила позицию омбудсмена РФ Москальковой, которая отменила встречу с Денисовой

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по ситуации на Донбассе требует установить пункт мониторинга ОБСЕ в Керчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера украинского парламента, участника переговоров Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, а также представители Украины в четырех подгруппах акцентировали на ключевых позициях урегулирования войны на Донбассе. В частности, Украина требует немедленной отмены результатов "выборов" в ОРДЛО и роспуска всех псевдоорганов псевдовласти, соблюдения Россией минских соглашений.

"Крым и Азов - это Украина. Мы настаиваем на присутствии СММ ОБСЕ там и постоянно действующего пункта мониторинга в Керчи. Моряки - военнопленные должны быть освобождены без всяких предусловий", - написала она.

Кроме того, Геращенко добавила, что украинская сторона в ТКГ осудила позицию российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая не присутствовала на судах над украинскими военнопленными моряками и "сбежала от встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, в последнюю минуту отменив договоренность о переговорах СМСкой".

Геращенко добавила, что Украина требует немедленного проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы в отношении заложников.

"Мы обратили внимание координаторов ОБСЕ на постоянный срыв режима тишины со стороны РФ и их марионеток на Донбассе. Также мы не считаем возможным сложить лапки на период избирательной кампании и прекратить борьбу за освобождение заложников и политзаключенных. Этого не будет. По требованию украинской стороны на ТКГ еще раз поставили вопрос освобождения подростков из Ясиноватой и надеемся, что в этом вопросе скоро будет прогресс", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов отказался от инициативы Украины относительно совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по заложникам.