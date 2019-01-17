Следующее заседание ТКГ состоится 30 января

Фото: "Президент-Отель" в Минске, где заседает ТКГ (twitter.com /belarusmid)

Сегодня в Минске соблюдение режима тишины стало основной темой дискуссии

Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 30 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

Сообщается, что сегодня в Минске соблюдение режима тишины стало основной темой дискуссии в рабочей группе по безопасности.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны принять все необходимые меры, чтобы избегать жертв, сохранять важную инфраструктуру и обеспечить устойчивый режим прекращения огня и в дальнейшем на Донбассе.

Гуманитарная рабочая группа среди прочего рассмотрела вопросы, связанные с обменом удерживаемыми. Политическая рабочая группа продолжила обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО, предусмотренные минскими соглашениями.

Напомним, сегодня экономическая рабочая группа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась провести аудит компании "Вода Донбасса" для последующих капвложений. Экономическая рабочая группа обсудила актуальные вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".