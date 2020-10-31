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У Мінську на марші жінок та людей з інвалідністю почалися затримання

Мінськ, Субота 31 жовтня 2020 15:29
У Мінську на марші жінок та людей з інвалідністю почалися затримання
Фото: протести у Мінську (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

У Мінську на спільному марші жінок та осіб з інвалідністю почалися затримання. Поки відомо про затримання двох дівчат поблизу Парку Горького.

Про це повідомляє білоруський портал tut.by.

Спочатку у столиці Білорусі планувалося проведення двох окремих акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка, але потім дівчата, які вийшли на жіночу акцію, об'єдналися з маршем осіб з інвалідністю.

Такі протестні марші проходять в Мінську щосуботи перед масовими протестами, які зазвичай збираються щонеділі. Невеликі протести також супроводжуються затриманнями, але не масовими.

Сьогодні протестують і в білоруському Гродно. Там силовики поперекривали центральні вулиці, щоб заблокувати рух колони протестувальників. Про затримання поки що інформації немає.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко знову погрожував білоруським протестувальникам. Невизнаний президент заявив, що силовики "в полон нікого не братимуть".

Як писало РБК-Україна, під час масштабних протестів в Білорусі 25 жовтня силовики затримали декілька сотень мітингувальників.

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