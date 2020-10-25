Правозахисники повідомляють про майже 300 затриманих на протестах в Білорусі

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

В Білорусі 25 жовтня по всій країні були оголошені акції протесту під назвою "Народний ультиматум". Правозахисний центр "Весна" повідомляє про щонайменше 280 затриманих в ході протестів.

Про це свідчать дані на сайті правозахисників.

Більшість затриманих сьогодні людей в Мінську. Також є затримані в Гродно, Бресті, Гомелі, Пінську.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 жовтня в Мінську (Білорусь) в різних частинах міста помічена військова техніка і мікроавтобуси з силовиками.

Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановская заявила, що сьогодні в 23:59 закінчується термін народного ультиматуму, який вона оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенко.

Тихановская висунула такі вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відхід, насильство на вулицях має зупинитися повністю, всі політв'язні мають бути звільнені.

Вона заявила, якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з ультиматумом.

Увечері 25 жовтня в Мінську силовики почали розгін протестуючих.