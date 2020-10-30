Лукашенко знову погрожує протестувальникам: ми в полон нікого не беремо

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з новими погрозами на адресу протестувальників. А представники силових органів рішуче налаштовані на придушення акцій.

Про це він заявив на зустрічі з колективом Міністерства внутрішніх справ Білорусі, передає БЕЛТА.

За його словами, ті, хто блокують залізницю або розвішує біло-червоно-білий прапор, намагаються зруйнувати і дестабілізувати інфраструктуру.

"З сьогоднішнього дня, особливо в квартирах громадян, де вони ховаються, ми в полон нікого не беремо. Якщо хтось доторкнеться до військовослужбовця, він повинен піти звідти як мінімум без рук. Я кажу про це публічно, щоб всі розуміли нашу подальшу рішучість. Далі - все. Нам відступати нікуди, і ми відступати не збираємося. Хто готовий, будемо діяти", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що силовики мають реагувати на радикалізацію протестів "красиво, щоб комар носа не підточив".

Нагадаємо, раніше Лукашенко пов'язав провал правлячої партії в Україні на місцевих виборах з нібито "втручанням" у справи Білорусі.

Учора Білорусь закрила кордони з Україною, Литвою, Латвією і Польщею. Дані заходи пояснили ситуацією з коронавірусом в сусідніх країнах.