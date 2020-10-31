В Минске на марше женщин и людей с инвалидностью начались задержания

Фото: протесты в Минске (tut.by)

В Минске на совместном марше женщин и людей с инвалидностью начались задержания. Пока известно о задержании двух девушек возле Парка Горького.

Об этом сообщает белорусский портал tut.by.

Сначала в столице Беларуси планировалось проведение двух отдельных акций протеста против режима Александра Лукашенко, но потом девушки, которые вышли на женскую акцию, объединились с маршем лиц с инвалидностью.

Такие протестные марши проходят в Минске каждую субботу перед массовыми протестами, которые обычно собираются каждое воскресенье. Небольшие протесты также сопровождаются задержаниями, но не массовыми.

Сегодня протестуют и в белорусском Гродно. Там силовики перекрыли центральные улицы, чтобы заблокировать движение колонны протестующих. О задержаниях пока информации нет.

Напомним, недавно Лукашенко снова угрожал белорусским протестующим. Непризнанный президент заявил, что силовики "в плен никого не будут".

Как писало РБК-Украина, во время масштабных протестов в Беларуси 25 октября силовики задержали несколько сотен митингующих.