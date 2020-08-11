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У Мінську на Кам'яній Гірці зводять барикади, почалися зіткнення

Мінськ, Вівторок 11 серпня 2020 22:51
У Мінську на Кам'яній Гірці зводять барикади, почалися зіткнення
Фото: Кам'яна Гірка (t.me/onlinerby)
Автор: Инна Собора

Зібралися сотні людей

На Кам'яній Гірці в Мінську зібралося кілька сотень людей. Вони почали споруджувати барикади і зупиняти рух.

Про це повідомляє Onliner.

Було не менше трьох ударів, видно спалахи і дим. Там застосовують світлошумові гранати.

ДАІ перекрила рух з Кам'яної Горки в центр по вулиці Прітицкого.

"На розв'язці в районі "Пушкінської" кілька хлопців витягли на центрдорогі лавку і сміттєві баки, намагаються споруджувати барикади і зупиняти рух" - йдеться в повідомленні.

Також, за даними NEXTA, почалися зіткнення. На Кам'яній Гірці чутні розриви гранат.

Раніше в Слідчому комітеті Білорусі заявили, що будуть вилучати автомобілі демонстрантів, які використовуються для блокування транспорту.

Нагадаємо, в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, на яких зі значним відривом від конкурентів переміг Олександр Лукашенко, почалися масові протести.

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