В Минске на Каменной Горке возводят баррикады, начались столкновения

Фото: Каменная Горка (t.me/onlinerby)

Собрались сотни человек

На Каменной Горке в Минске собралось несколько сотен человек. Они начали сооружать баррикады и останавливать движение.

Об этом сообщает Onliner.

Было не меньше трех хлопков, видны вспышки и дым. Там применяют светошумовые гранаты.

ГАИ перекрыла движение из Каменной Горки в центр по улице Притыцкого.

"На развязке в районе "Пушкинской" несколько парней вытащили на центрдороги скамейку и мусорные баки, пытаются сооружать баррикады и останавливать движение" - говорится в сообщении.

Также, по данным NEXTA, начались столкновение. На Каменной Горке слышны разрывы гранат.

Ранее в Следственном комитете Беларуси заявили, что будут изымать автомобили демонстрантов, которые используются для блокирования транспорта.

Напомним, в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых со значительным отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты.