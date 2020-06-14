Запуск авіарейсів: як будуть визначати країни "червоної" та "зеленої" зони

Фото: країни "червоної" та "зеленої" зони будуть визначати, виходячи з захворюваності (РБК-Україна)

Списки країн "червоної" та "зеленої" зони будуть публікувати на сайті МОЗ

У зв'язку з запуском міжнародного авіасполучення з 15 червня для пасажирів з країн так званих "червоної" та "зеленої" зони будуть діяти різні правила. До країн "червоної" зони відносяться ті, де число активних випадків коронавірусу перевищує 40 на 100 тисяч населення.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми ділимо країни на "червону" і "зелену" зону. "Червона" зона - це країни, з епідеміологічною ситуацією гірше, ніж в Україні. Ми це робимо за показником кількості активних випадків захворювань на 100 тисяч населення. Цей показник ми будемо встановлювати на рівні 40 на 100 тис. населення. Країни з більшим показником - "червона" зона, з меншим - "зелена", - зазначив Степанов.

За його словами, всі іноземці повинні мати страховий поліс, який покриває лікування у разі захворювання на COVID-19. При цьому ті, хто прилетить з країн "червоної" зони повинні будуть проходити самоізоляцію або обсервацію. Відповідно, пасажири з країн "зеленої" зони звільнені від цих заходів.

"Міністерство буде публікувати списки країн для зручності", - додав міністр.

Нагадаємо, з 15 червня відкриються пункти пропуску практично у всіх міжнародних аеропортах України; таким чином, вони зможуть обслуговувати зовнішні напрямки.

Також стало відомо, що з 15 червня українських громадян готові приймати Албанія, США, Британія і Туреччина.



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Автор: РБК-Україна