МАУ скасувала майже всі авіарейси до серпня

Фото: літак МАУ (flickr.com/silent-91)

Лишився лише 1 міжнародний напрямок

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) припинила продаж квитків на майже всі рейси до 1 серпня. У розкладі авіакомпанії лишилося 3 внутрішні напрямки.

Про це свідчить розклад авіакомпанії.

Зараз неможливо придбати квитки на всі міжнародні рейси, крім Лондона. До серпня також скасували більшість внутрішніх рейсів, які авіакомпанія планувала відновити з 15 червня.

Крім того, про намір закрити продаж квитків на рейси до серпня заявив сьогодні на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" президент авіакомпанії Євген Дихне.

"Зараз ми напевно закриємо всі продажі до, швидше за все, 1 серпня, для того, щоб дати можливість призначати тільки ті рейси, які пасажир розумітиме, що ми виконуватимемо. А визначати ці рейси будемо виходячи з можливостей туристів подорожувати", - пояснив він.

Наразі продаж відкрито лише на деякі рейси за напрямками:

Київ-Одеса (12, 19, 26 червня) та Одеса-Київ (14, 21, 29 червня);

(12, 19, 26 червня) та (14, 21, 29 червня); Київ-Львів (26 червня) та Львів-Київ (29 червня);

(26 червня) та (29 червня); Київ-Херсон (19, 26 червня) та Херсон-Київ (21, 29 червня);

(19, 26 червня) та (21, 29 червня); Київ-Лондон (з 5 липня).

Нагадаємо, з 15 червня в Україні має відновитися міжнародне авіасполучення в рамках послаблення карантину.

Авіакомпанія МАУ вже не вперше закриває продаж квитків на свої рейси, раніше було скасовано рейси до липня.

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Автор: Дмитро Левицький