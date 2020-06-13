МАУ скасувала майже всі авіарейси до серпня

Лишився лише 1 міжнародний напрямок
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) припинила продаж квитків на майже всі рейси до 1 серпня. У розкладі авіакомпанії лишилося 3 внутрішні напрямки.
Про це свідчить розклад авіакомпанії.
Зараз неможливо придбати квитки на всі міжнародні рейси, крім Лондона. До серпня також скасували більшість внутрішніх рейсів, які авіакомпанія планувала відновити з 15 червня.
Крім того, про намір закрити продаж квитків на рейси до серпня заявив сьогодні на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" президент авіакомпанії Євген Дихне.
"Зараз ми напевно закриємо всі продажі до, швидше за все, 1 серпня, для того, щоб дати можливість призначати тільки ті рейси, які пасажир розумітиме, що ми виконуватимемо. А визначати ці рейси будемо виходячи з можливостей туристів подорожувати", - пояснив він.
Наразі продаж відкрито лише на деякі рейси за напрямками:
Нагадаємо, з 15 червня в Україні має відновитися міжнародне авіасполучення в рамках послаблення карантину.
Авіакомпанія МАУ вже не вперше закриває продаж квитків на свої рейси, раніше було скасовано рейси до липня.
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Автор: Дмитро Левицький