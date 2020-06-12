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Для іноземців відкриють аеропорти: стала відома дата

Новини » Політика     12.06.2020 - 11:47
Для іноземців відкриють аеропорти: стала відома дата
Фото: аеропорт (Віталій Носач/РБК-Україна)

Планується відкрити пункти пропуску в усіх аеропортах, які були закриті

В Україні для іноземців планується відкрити аеропорти з 15 червня. Фактично дозволяється відкрити пункти пропуску в усіх аеропортах, які були закриті.

Про це в ході позачергового засідання Кабінету міністрів заявив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, передає РБК-Україна.

"З метою відновлення з 15 червня роботи пунктів пропуску та пунктів контролю для обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні і забезпечення можливості перетину державного кордону іноземними громадянами пропонується відкрити пункти пропуску в авіаційному сполученні", - зазначив Абрамович.

Кабмін схвалив дане рішення з доопрацюванням в один день.

"Фактично ми дозволяємо відкрити пункти пропуску в усіх аеропортах, які були закриті. Залишаться тільки Ужгород, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Ізмаїл, Маріуполь, Кривий ріг, Суми, Рівне, Озерне, Черкаси, Полтава і Сокольники", - сказав заступник голови МІУ.

Крім того, уряд затвердив нові критерії для перетину українського кордону іноземцями.

Для іноземців відкриють аеропорти: стала відома дата

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість проводити туристам в аеропортах тести на коронавірус і планує рекомендувати ввести для іноземців обов'язковий страховий полюс.

Як писало РБК-Україна, в Україні з 15 червня планується відновлення міжнародного авіасполучення.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україниаэропорткарантининостранцы
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