Для іноземців відкриють аеропорти: стала відома дата

Планується відкрити пункти пропуску в усіх аеропортах, які були закриті
В Україні для іноземців планується відкрити аеропорти з 15 червня. Фактично дозволяється відкрити пункти пропуску в усіх аеропортах, які були закриті.
Про це в ході позачергового засідання Кабінету міністрів заявив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, передає РБК-Україна.
"З метою відновлення з 15 червня роботи пунктів пропуску та пунктів контролю для обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні і забезпечення можливості перетину державного кордону іноземними громадянами пропонується відкрити пункти пропуску в авіаційному сполученні", - зазначив Абрамович.
Кабмін схвалив дане рішення з доопрацюванням в один день.
"Фактично ми дозволяємо відкрити пункти пропуску в усіх аеропортах, які були закриті. Залишаться тільки Ужгород, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Ізмаїл, Маріуполь, Кривий ріг, Суми, Рівне, Озерне, Черкаси, Полтава і Сокольники", - сказав заступник голови МІУ.
Крім того, уряд затвердив нові критерії для перетину українського кордону іноземцями.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість проводити туристам в аеропортах тести на коронавірус і планує рекомендувати ввести для іноземців обов'язковий страховий полюс.
Як писало РБК-Україна, в Україні з 15 червня планується відновлення міжнародного авіасполучення.
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Автор: Юлия Струк