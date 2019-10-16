Зеленський про розведення сил на Донбасі: ми будемо чекати 7 днів тиші

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що Україна чекає на висновки ОБСЄ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде чекати 7 днів дотримання режиму днів для розведення сил на Донбасі. Про це він заявив на зустрічі з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що Україна чекає повідомлення ОБСЄ, що 7 днів не було обстрілу.

"Ми будемо чекати 7 днів тиші. Для нас ознакою є ОБСЄ, яке має сказати: "так, 7 днів не було пострілів". На сьогодні я знаю, що два дні немає пострілів (на ділянках розведення військ, - ред.)", - заявив він.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 16 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що президент України Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил і техніки на Донбасі. Путін вважає, що причина нібито в націоналістах.

Відзначимо, "Національний корпус" організував акцію проти відводу українських військ Золотому.

Також РБК-Україна писало, що 7 жовтня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив про зрив бойовиками розведення військ в Петровському і Золотому. Причина в чергових обстрілах бойовиків.

В Кремлі, в свою чергу, заявили про стурбованість у зв'язку з "спробами деяких сил в Україні саботувати домовленості щодо мирного врегулювання на Донбасі".