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В Офісі президента заявили, що питання розведення сил в Золотому відкладено

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 18:52
В Офісі президента заявили, що питання розведення сил в Золотому відкладено
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Відвід сил в Золотому неможливий без стійкого припинення вогню

Заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відводу сил в Золотому Луганської області відкладено. Про це він повідомив в ефірі "Громадського".

За його словами, відвід сил в Золотому неможливий без стійкого припинення вогню, тому поки це питання відкладено.

"Що стосується розведення, абсолютно зрозумілі побоювання. Більше того, я хочу сказати, що зараз це питання (розведення, - ред.) відкладено, щоб воно відбулося, потрібні певні умови, повинно бути постійне припинення вогню певну кількість днів, що не відбулося", - сказав він.

Також Костюк зазначив, що в Станиці Луганській, де сили вже розвели, є українська поліція та інші правоохоронні органи, тому не можна говорити, що після відводу нікому буде забезпечувати безпеку місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше представник української сторони Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков заявив, що розведення сил і засобів поблизу населених пунктів Золоте і Петровське відбудеться тільки після 7 днів дотримання режиму припинення вогню.

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