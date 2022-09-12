Міноборони прибідняється. Розмір звільненої території може бути більшим, - Арестович
Українські військові звільнили більшу територію України, ніж повідомляє Міністерство оборони, оскільки відомство заявляє про деокупацію тільки після проведення зачистки і стабілізаційних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.
"Якщо квадратний корінь витягти, то виходить шматок території приблизно 77 на 77 кілометрів. Величезна територія, і вона (Маляр - ред.) ще прибідняється, тому що ми як завжди оголошуємо звільненими перевірені. Де поліція вже провела стабілізаційні заходи", - сказав Арестович.
Раніше повідомлялося, що українські військові звільнили вже 13 населених пунктів на півдні.
А в Харківській області деокуповано вже близько 40 населених пунктів.
Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які окупанти можуть використовувати як оборонні траншеї.
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