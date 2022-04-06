Окупанти викрадають мирних українців, щоб потім видати їх за "військовополонених", - Денісова
Російські окупанти викрадають мирних українців, щоб потім видати їх за "військовополонених". Цивільних переодягають у військову форму і змушують зніматися в пропагандистських роликах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.
"Є свідчення про те, що, відступаючи з Київської області, російські війська викрадали цивільних українців, яких тепер демонструють в російських ЗМІ як "полонених" військовослужбовців Збройних сил України", - написала в Facebook омбудсмен.
За її словами, цивільних українців переодягали у військову форму і примушували брати участь у пропагандистських відеороликах окупантів. Родичі одного з викрадених чоловіків впізнали його на відео.
Омбудсмен додала, що про масове захоплення мирних жителів стало відомо також від звільненого з російського полону українського військового. Він повідомив, що в СІЗО Курська окупанти тримають понад 40 цивільних українців.
"Крім того, в російських ЗМІ вчора з'явилася інформація про нібито ліквідацію 93 "українських дезертирів" з Маріуполя, які втекли з міста в цивільному одязі. Фактично це може свідчити про масову страту цивільних громадян України", - зазначила Денісова.
Такі дії російських окупантів є військовим злочином проти людяності. Омбудсмен закликала комісію ООН та інші міжнародні організації врахувати ці злочини Росії в Україні.
Нагадаємо, раніше Денісова повідомила про тортури та знущання з українок-військовослужбовців, які потрапили в російський полон.
Війна Росії проти України триває 42-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!