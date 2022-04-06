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Окупанти викрадають мирних українців, щоб потім видати їх за "військовополонених", - Денісова

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Київ, Середа 06 квітня 2022 15:56
Окупанти викрадають мирних українців, щоб потім видати їх за "військовополонених", - Денісова Фото: російські окупанти викрадають цивільних українців (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти викрадають мирних українців, щоб потім видати їх за "військовополонених". Цивільних переодягають у військову форму і змушують зніматися в пропагандистських роликах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

"Є свідчення про те, що, відступаючи з Київської області, російські війська викрадали цивільних українців, яких тепер демонструють в російських ЗМІ як "полонених" військовослужбовців Збройних сил України", - написала в Facebook омбудсмен.

За її словами, цивільних українців переодягали у військову форму і примушували брати участь у пропагандистських відеороликах окупантів. Родичі одного з викрадених чоловіків впізнали його на відео.

Омбудсмен додала, що про масове захоплення мирних жителів стало відомо також від звільненого з російського полону українського військового. Він повідомив, що в СІЗО Курська окупанти тримають понад 40 цивільних українців.

"Крім того, в російських ЗМІ вчора з'явилася інформація про нібито ліквідацію 93 "українських дезертирів" з Маріуполя, які втекли з міста в цивільному одязі. Фактично це може свідчити про масову страту цивільних громадян України", - зазначила Денісова.

Такі дії російських окупантів є військовим злочином проти людяності. Омбудсмен закликала комісію ООН та інші міжнародні організації врахувати ці злочини Росії в Україні.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомила про тортури та знущання з українок-військовослужбовців, які потрапили в російський полон.

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