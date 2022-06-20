Скільки мирних українців у російському полоні: відповідь Верещук

На сьогодні в російському полоні перебувають близько 1 500 українських мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

За її словами, понад 1 500 мирних жителів України утримуються в російських в'язницях.

"Вони сидять в Ростові, в Курську, вони сидять в СІЗО як військовополонені. Хоча не можуть бути полоненими, так як не є інтернованими. У них немає статусу за міжнародним гуманітарним правом, їх мають відпустити", - зазначила Верещук.

Вона також додала, що Росія через Червоний Хрест підтвердила наявність лише 120 полонених.