ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скільки мирних українців у російському полоні: відповідь Верещук

Новость на русском →
Київ, Понеділок 20 червня 2022 20:24
Скільки мирних українців у російському полоні: відповідь Верещук Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні в російському полоні перебувають близько 1 500 українських мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

За її словами, понад 1 500 мирних жителів України утримуються в російських в'язницях.

"Вони сидять в Ростові, в Курську, вони сидять в СІЗО як військовополонені. Хоча не можуть бути полоненими, так як не є інтернованими. У них немає статусу за міжнародним гуманітарним правом, їх мають відпустити", - зазначила Верещук.

Вона також додала, що Росія через Червоний Хрест підтвердила наявність лише 120 полонених.

Нагадаємо, минулого тижня пройшов черговий обмін полоненими з Росією, у його рамках було звільнено п'ятеро цивільних.

Також стало відомо, що Росія вивезла полонених командирів "Азова" з окупованого Донбасу до Москви, їх тримають у слідчому ізоляторі "Лефортово".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ірина Верещук Пленный
NEWS
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
DAILY
Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу