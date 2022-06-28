Україна і Росія провели черговий обмін полоненими
Ілюстративне фото: Україна і Росія провели черговий обмін полоненими (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вівторок, 28 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією. Обмін відбувся за формулою 17 на 15.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони України.
З російського полону повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких два офіцери і 14 солдатів. Також з полону звільнений один цивільний.
"П'ятеро звільнених - тяжкопоранені, які потребують невідкладного лікування", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, 18 червня Україні вдалося звільнити з російського полону п'ять українців.
Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що понад 1 500 мирних жителів України утримуються в російських в'язницях.