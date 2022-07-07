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Карта війни в Україні на 7 липня: де точаться бої

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Україна, Четвер 07 липня 2022 11:32
Карта війни в Україні на 7 липня: де точаться бої Фото: ЗСУ відбивають атаки ворога на сході (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська продовжують штурм на сході України, а також не залишають спроб повернути позиції у Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.

Карта війни в Україні на 7 липня: де точаться бої

Згідно з даними карти, окупанти продовжують атаки в районі Слов'янська, Торецька та Сіверська. Ворог планує вийти на адміністративні межі Луганської області, але українські бійці стримують наступ.

На Донбасі противник використовує всі наявні засоби - артилерію, авіацію та інше важке озброєння.

У Харківській області окупанти хочуть повернути покинуті позиції та не допустити просування українських військ до кордону. Тому російська армія активно обстрілює Харків та область.

На півдні України ворожі підрозділи намагалися наступити в районі Лозового, але без результатів. Українські війська створюють умови для контратак у Херсонській області. Щоб стримати штурм, окупанти активно обстрілюють не лише позиції військових, але й мирних жителів у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росія втратила вже близько 36 650 солдатів.

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