Карта війни в Україні на 7 липня: де точаться бої

Російські окупаційні війська продовжують штурм на сході України, а також не залишають спроб повернути позиції у Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap .

Згідно з даними карти, окупанти продовжують атаки в районі Слов'янська, Торецька та Сіверська. Ворог планує вийти на адміністративні межі Луганської області, але українські бійці стримують наступ.

На Донбасі противник використовує всі наявні засоби - артилерію, авіацію та інше важке озброєння.

У Харківській області окупанти хочуть повернути покинуті позиції та не допустити просування українських військ до кордону. Тому російська армія активно обстрілює Харків та область.

На півдні України ворожі підрозділи намагалися наступити в районі Лозового, але без результатів. Українські війська створюють умови для контратак у Херсонській області. Щоб стримати штурм, окупанти активно обстрілюють не лише позиції військових, але й мирних жителів у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.