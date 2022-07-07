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ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ

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Київ, Четвер 07 липня 2022 09:13
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ Фото: за добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 36 650 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

У Генштабі повідомили, що за минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Авдіївському та Бахмутівському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 7 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1602 (+2);
  • бойових броньованих машин - 3797 (+8);
  • артилерійських систем - 815 (+3);
  • РСЗВ - 247 (+0) ;
  • засоби ППО - 107 (+0);
  • літаків - 217 (+0);
  • вертольотів - 187 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 667 (+3);
  • крилаті ракети - 155 (+2);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17);
  • спеціальної техніки - 66 (+1).

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати Росії сягають до 115 тисяч убитими і пораненими.

Крім того, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях.

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