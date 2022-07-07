ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 36 650 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
У Генштабі повідомили, що за минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Авдіївському та Бахмутівському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 7 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1602 (+2);
- бойових броньованих машин - 3797 (+8);
- артилерійських систем - 815 (+3);
- РСЗВ - 247 (+0) ;
- засоби ППО - 107 (+0);
- літаків - 217 (+0);
- вертольотів - 187 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 667 (+3);
- крилаті ракети - 155 (+2);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17);
- спеціальної техніки - 66 (+1).
Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати Росії сягають до 115 тисяч убитими і пораненими.
Крім того, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях.
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