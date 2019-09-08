Міноборони показало українсько-румунське навчання на Дунаї

Двостороннє українсько-румунське навчання "Ріверайн-2019" стартувало у гирлі річки Дунай 3 вересня. Сюжет про навчання зняла телерадіостудія "Бриз" Міністерства оборони України

Як зазначається в сюжеті, у продовж трьох днів військові моряки відпрацювали тактичні елементи за стандартами НАТО у складі багатонаціональних катерних тактичних груп та підвищили взаємосумісність морської та берегової охорони двох країн із питань висвітлення надводної обстановки в акваторії річки Дунай.

"Учасники навчань відпрацювали питання тактичного маневрування, протимінні дії, пошук та рятування людини, що впала за борт, а також провели доглядову операцію", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, законом про іноземні військові навчання передбачений допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України у 2019 році для участі : в українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2019", українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2019", українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2019", багатонаціональному навчанні "Кленова Арка - 2019" та українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2019".

Документом визначено, що на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами в 2019 році передбачено 40,2 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, в Одеській області 30 серпня відбулись випробування модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха-М" із збільшеною дальністю ураження. Ракети повинна взяти на озброєння українська армія.