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В Україні випробували реактивні ракети "Вільха-М"

Новини » Політика    30.08.2019 - 15:34
В Україні випробували реактивні ракети "Вільха-М"
Фото: випробування ракети (twitter.com/Turchynov)

Їх повинні взяти на озброєння української армії

У п'ятницю, 30 серпня на півдні Одеської області відбулися випробування модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха-М" із збільшеною дальністю ураження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради нацбезпеки і оборони України.

Повідомляється, що стрілянина модернізованими ракетами "Вільха-М" завершилася успішно. Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що відомство прийняло рішення про якомога більш швидке прийняття на озброєння і постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

"Вільха-М" - розробка конструкторів державного підприємства "Київське конструкторське бюро Промінь" у співпраці з іншими державними та приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво цих ракет буде здійснюватися в Україні по замкнутому циклу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 і 31 серпня пройдуть ракетні пуски на півдні Одеської області. В цей час буде обмежений доступ до мисів "Калфа", "Льодовики" і 1-10 км морської коси від селища Лебедівка.

Пізніше повідомлялося, що РФ готує чергові провокації в Чорному морі. Російський флот перекрив частину моря, де повинні були відбутися ракетні стрільби.

Також нагадаємо, українські військові візьмуть участь у багатонаціональних військових навчаннях у Німеччині. До складу багатонаціональних сил увійде механізована рота 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр"

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