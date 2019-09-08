Минобороны показало украинско-румынские учения на Дунае

Двусторонние украинско-румынские учения "Риверайн-2019" стартовали в устье реки Дунай 3 сентября. Сюжет об учениях сняла телерадиостудия "Бриз" Министерства обороны Украины

Как отмечается в сюжете, в течение трех дней военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысили совместимость морской и береговой охраны двух стран по вопросам надводной обстановки в акватории реки Дунай

"Участники учений отработали вопросы тактического маневрирования, противоминные действия, поиск и спасение человека, который упал за борт, а также провели досмотровую операцию", - говорится в материале.

Напомним, законом об иностранных военных учениях предусмотрен допуск подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2019 году для участия в украинско-американском учении "Репид Трайдент - 2019", украинско-американском учении "Си Бриз - 2019", украинско-румынском учении "Риверайн - 2019", многонациональном учении "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британском учении "Вориер Вотчер - 2019"

Документом определено, что финансирование расходов, псвязанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2019 году предусмотрено 40,2 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, в Одесской области 30 августа состоялось испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. Ракеты должна взять на вооружение украинская армия.