Порошенко підписав закон про допуск іноземних військ на навчання в Україні

Фото: Петро Порошенко (facebook com petroporoshenko)

Сьогодні законопроект повернуто в Раду з підписом президента

Законопроект про іноземні військові навчання, який дозволяє допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України у 2019 році, 6 березня підписав президент України Петро Порошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку проекту на сайті Верховної ради.

Як зазначається на сайті парламенту, 6 березня закон повернуто в Раду з підписом від президента.

Нагадаємо, голова ВР Андрій Парубій підписав законопроект №10067 про допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України 1 березня. Він анонсував, що законопроект невідкладно буде підписаний президентом.

Законопроектом пропонується схвалити рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі : в українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2019", українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2019", українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2019", багатонаціональному навчанні "Кленова Арка - 2019" та українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2019".

Документом визначено, що на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами в 2019 році передбачено 40 млн 220,1 тис. грн.

РБК-Україна писало, що законопроект вніс у Раду Петро Порошенко 20 лютого.