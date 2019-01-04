У Міноборони підтвердили поранення українського військового на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Всього бойовики здійснили три обстріли

Минулої доби на Донбасі бойовики тричі обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС).

Як зазначається, під час бойових дій, у ході спостереження за діями противника, було поранено одного військовослужбовця. Його оперативно доставлено до госпіталю.

Водночас зазначається, що протягом доби 3 січня випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не було зафіксовано.



На Луганському напрямку противник двічі обстріляв позиції українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу хутора Вільний.



На Горлівському напрямку бойовики здійснили обстріл позицій українських військових в районі населеного пункту Зайцеве з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Раніше повідомлялося, на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 3 січня, один український військовий дістав поранення.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 3 січня 2019 року, перетнули 35,1 тис. людей та 4,1 тис. машин.