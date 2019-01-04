ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Минобороны подтвердили ранение украинского военного на Донбассе

Новости » Происшествия    04.01.2019 - 12:09
В Минобороны подтвердили ранение украинского военного на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Всего боевики совершили три обстрела

За прошедшие сутки на Донбассе боевики трижды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Операции объединенных сил (ООС).

Как отмечается, во время боевых действий, в ходе наблюдения за действиями противника, был ранен один военнослужащий. Его оперативно доставили в госпиталь.

В то же время отмечается, что в течение суток 3 января случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не было зафиксировано.

На Луганском направлении противник дважды обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Свободный.

На Горловском направлении боевики совершили обстрел позиций украинских военных в районе населенного пункта Зайцевое из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 3 января, один украинский военный получил ранения.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 3 января 2019 года, пересекли 35,1 тыс. людей и 4,1 тыс. машин.

На Донбассе обнаружили незаконную заготовку угля на 2 млн гривен Стали известны суммы повышенных зарплат украинских военных
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь