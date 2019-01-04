В Минобороны подтвердили ранение украинского военного на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Всего боевики совершили три обстрела

За прошедшие сутки на Донбассе боевики трижды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Операции объединенных сил (ООС).

Как отмечается, во время боевых действий, в ходе наблюдения за действиями противника, был ранен один военнослужащий. Его оперативно доставили в госпиталь.

В то же время отмечается, что в течение суток 3 января случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не было зафиксировано.



На Луганском направлении противник дважды обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Свободный.



На Горловском направлении боевики совершили обстрел позиций украинских военных в районе населенного пункта Зайцевое из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Ранее сообщалось, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 3 января, один украинский военный получил ранения.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 3 января 2019 года, пересекли 35,1 тыс. людей и 4,1 тыс. машин.