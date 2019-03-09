У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

Бойовики 1 раз порушили перемир'я

Від початку доби, 9 березня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики один раз порушили режим припинення вогню. При цьому ворог застосував заборонене мінськими угодами озброєння.

Російські окупаційні війська з мінометів 82-го та 120-го калібрів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Попасна. Вогонь вівся зі сторони тимчасово окупованого села Калинове-Борщувате.

"Станом на зараз ситуація стабілізувалася, втрат у лавах Збройних сил України немає", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 9 березня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська порушили угоду про режим тиші обстрілявши з мінометів позиції українських військових у районі міста Попасна.

Зазначимо, з опівночі 8 березня на Донбасі розпочала діяти угода про режим тиші, що було узгоджено підгрупою з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Додамо, протягом минулої доби, 8 березня, бойовики 1 раз відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.