Бойовики порушили перемир'я, обстрілявши українських військових біля Попасної

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Цей факт є свідченням зриву перемир'я з боку російських окупаційних військ

Бойовики сьогодні зранку, з 7.15 до 7.40 обстрілювали позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, обстріл із мінометів калібрів 120 та 82 мм із витратою 37 боєприпасів здійснювався у районі міста Попасна з тимчасово окупованого населеного пункту Калинове-Борщувате.

"Цей факт є свідченням зриву перемир'я з боку російських окупаційних військ і нехтування ними будь-яких домовленостей. Втрат серед наших військовослужбовців немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, з опівночі 8 березня на Донбасі розпочала діяти угода про режим тиші, що було узгоджено підгрупою з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на сході України.

Нагадаємо, бойовики протягом минулої доби, 8 березня, 1 раз відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.