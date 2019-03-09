Бойовики за добу 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі

Втрат серед українських військових немає
Бойовики протягом минулої доби, 8 березня, 1 раз відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.
Як повідомляється, бойовики обстріляли українських військових зі стрілецької зброї в опорному пункті у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в районі населеного пункту Кримське.
При цьому, озброєння, заборонене мінськими домовленостями, не застосовувалося.
"Втрат серед наших захисників немає", - йдеться у повідомленні.
Від початку поточної доби ворог наші позиції не обстрілював.
Зазначимо, з опівночі 8 березня на Донбасі розпочала діяти угода про режим тиші, що було узгоджено підгрупою з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на сході України.
Нагадаємо, минулої доби, 7 березня, на Донбасі були поранені п'ятеро українських військових. Бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.