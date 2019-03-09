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Бойовики за добу 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 08:16
Бойовики за добу 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Бойовики протягом минулої доби, 8 березня, 1 раз відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, бойовики обстріляли українських військових зі стрілецької зброї в опорному пункті у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в районі населеного пункту Кримське.

При цьому, озброєння, заборонене мінськими домовленостями, не застосовувалося.

"Втрат серед наших захисників немає", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби ворог наші позиції не обстрілював.

Зазначимо, з опівночі 8 березня на Донбасі розпочала діяти угода про режим тиші, що було узгоджено підгрупою з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на сході України.

Бойовики за добу 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі

Нагадаємо, минулої доби, 7 березня, на Донбасі були поранені п'ятеро українських військових. Бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.

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