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На Донбасі почав діяти новий режим перемир'я

Новини » Суспільство    08.03.2019 - 01:53
На Донбасі почав діяти новий режим перемир'я
Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Угода про перемир'я вступила в силу з опівночі 8 березня

Із опівночі 8 березня на Донбасі розпочала діяти угода про режим тиші, що було узгоджено підгрупою з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на сході України. Як інформує РБК-Україна, про це сказав представник України в ТКГ Євген Марчук.

Як зазначив він у коментарі телеканалу "Прямий", українська сторона сумнівається щодо припинення вогню з боку бойовиків, оскільки на відеоконференцію, де завтерджувалась дата перемир'я, не з'явився представник Росії.

"Щоб не було дуже великих ілюзій, поки не буде гарантій з боку РФ і насамперед керівництва РФ, пана Путіна або його представників, на превеликий жаль, на дуже великий оптимізм сподіватися не доводиться. М'яч на російській стороні", - сказав Марчук.

Він додав, що період, на який запроваджується режим тиші, не визначений, але, за словами Марчука, українська сторона хотіла б, щоб вогонь на Донбасі був припинений надовго.

Нагадаємо, в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс закликав Російську Федерацію припинити насильство на сході України. Макріс зазначив, що "РФ протягом вже п'яти років дестабілізує ситуацію в Україні, штучно загострюючи конфлікт".

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