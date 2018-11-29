В Минобороны напомнили, что все беспилотники над военными объектами будут сбиты

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Людей, которые запускают беспилотники, будут задерживать

Все беспилотные летательные аппараты, которые заметят в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами, будут сбиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook начальника управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Алексея Чернобая.

Как отмечается, лиц, которые будут запускать или управлять беспилотниками, будут задерживать и привлекать к ответственности согласно действующего законодательства.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Министерство обороны Украины напоминают согражданам, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замечены беспилотные летательные аппараты будут сбиты", - говорится в сообщении.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины просит граждан не снимать перемещение военной техники и солдат на время действия военного положения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с введением военного положения не будут создаваться новые военно-гражданские администрации в тех регионах, где будет введено военное положение. Зато в этих 10 областях будут созданы штабы обороны.

В понедельник, 26 ноября, после долгих обсуждений на внеочередном заседании Верховной рады депутаты проголосовали за введение на один месяц военного положения в 10 украинских областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская.