У Міноборони констатували відсутність втрат серед українських військових на Донбасі

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчора протягом дня бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 2 грудня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

Як зазначається, вчора протягом дня бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Українські військові 5 разів відкривали вогонь у відповідь.

"За добу жоден український захисник не загинув і не був поранений", - повідомив Праута.

Крім того, за даними Міноборони, станом на ранок 3 грудня на Донбасі зафіксовано обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій підрозділів об’єднаних сил неподалік Кримського, бойовики випустили 8 мін. Втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі 1 грудня перейшли на зимовий графік роботи.

Як писало РБК-Україна, у Херсонській області обмежили пропуск громадян Російської Федерації з окупованого Криму, обмеження не стосуються громадян України.