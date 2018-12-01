КПВВ на Донбасі сьогодні перейдуть на зимовий графік роботи

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

З 1 грудня перевірочні та пропускні заходи на КПВВ проходитимуть з 8:00 до 17:00

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі сьогодні, 1 грудня, переходять на зимовий графік роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру Операції об'єднаних сил.

Отже, з 1 грудня перевірочні та пропускні заходи на КПВВ проходитимуть з 8:00 до 17:00. У новому режимі будуть працювати контрольні пункти на наступних автомобільних дорогах:

дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ" - КПВВ "Золоте";

дорожній коридор "Горлівка - Бахмут" - КПВВ "Майорське";

дорожній коридор "Донецьк - Курахове" - КПВВ "Маріїнка";

дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ "Новотроїцьке";

дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Харчовик);

дорожній коридор "Станиця-Луганська - Щастя - Новоайдар" - КПВВ "Станиця Луганська".

Наголошується, що перехід відбудеться на підставі розпорядження командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва від 27.11.2018 та на виконання вимог пункту 3.1 розділу III Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей від 14.04.2017 № 222-ог.

До цього КПВВ працювали у літньому графіку роботи - з 6:00 до 20:00.

Нагадаємо, в Херсонській області обмежили пропуск громадян Російської Федерації з окупованого Криму. Обмеження не стосуються громадян України. Їх пропускають через українські КПВВ "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар" в обидві сторони без обмежень.