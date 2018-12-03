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В Минобороны констатировали отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе

Новости » Происшествия    03.12.2018 - 13:14
В Минобороны констатировали отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчера в течение дня боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 2 декабря 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

Как отмечается, вчера в течение дня боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Украинские военные 5 раз открывали огонь в ответ.

"За сутки ни один украинский защитник не погиб и не был ранен", - сообщил Праута.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на утро 3 декабря на Донбассе зафиксированы обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций подразделений объединенных сил возле Крымского, боевики выпустили 8 мин. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе 1 декабря перешли на зимний график работы.

Как писало РБК-Украина, в Херсонской области ограничили пропуск граждан Российской Федерации из оккупированного Крыма, ограничения не касаются граждан Украины.

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