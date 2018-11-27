В Херсонській області обмежили пропуск громадян РФ з окупованого Криму

Фото: пункт пропуску "Каланчак" (dpsu.gov.ua)

Водночас, громадян України обмеження не стосуються

На українських контрольних пунктах в'їзду-виїзду, розташованих на адміністративній межі між анексованим Кримом і материковою Україною, обмежено пропуск громадян РФ. Про це під час брифінгу заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що обмеження почали діяти ще 25 листопада.

"Пункти пропуску зараз працюють у режимі обмеженого перетину стосовно громадян Російської Федерації. Як туди, так і назад", - сказав Гордєєв.

Він також додав, що обмеження не стосуються громадян України. Їх пропускають через українські КПВВ "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар" в обидві сторони без обмежень.

Опубліковано Татьяною Дергачевою Понеділок, 26 листопад 2018 р.

У понеділок, 26 листопада, після довгих обговорень на позачерговому засіданні Верховної ради депутати проголосували за введення на один місяць воєнного положення у 10 українських областях: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Воєнний стан почне діяти з 09:00 ранку 28 листопада.

За станом на ранок вівторка, 27 листопада, підрозділи операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вже приведені в повну боєготовність.

У зв'язку з введенням воєнного стану залізничний транспорт, а також оборонні підприємства перейдуть на посилений режим роботи.