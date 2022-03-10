У Міноборони Китаю заявили, що ніколи не потерплять незалежності Тайваню

"Китайські військові ніколи не зазнають "сепаратистських актів незалежності Тайваню" та втручання зовнішніх сил", - сказав офіційний представник Міноборони Ву Цянь.

За його словами, військові навчання у Тайвані спрямовані не проти співвітчизників, а скоріше на "сепаратистську діяльність" та іноземне втручання.

"Сепаратистська діяльність керівництва Демократичної прогресивної партії" Тайваню та змова із зовнішніми силами є основною причиною нинішньої напруженості та заворушень у Тайванській протоці", - заявив Ву Цянь.

Він зазначив, що "тайванське питання" нібито є внутрішньою справою Китаю і не терпить втручання ззовні.

"Чим більше США та Японія піднімають шум із тайванського питання, тим жорсткіші дії ми зробимо для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності", - додав Ву Цянь.

Нагадаємо, 24 лютого Китай направив у зону протиповітряної оборони Тайваню 39 бойових літаків. У Тайвані висловили стурбованість і назвали це другим за величиною вторгненням китайських літаків за всю історію.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін назвав польоти китайських військових над Тайванем репетицією перед вторгненням.

Зазначимо, нещодавно у Тайвані заявили, що вивчають опір України та відсіч військам Росії, для удосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай розпочне силове захоплення острова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.