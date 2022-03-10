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У Міноборони Китаю заявили, що ніколи не потерплять незалежності Тайваню

Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони Китаю заявили, що ніколи не терпітимуть незалежності Тайваню. Додавши, що це питання є лише внутрішньою справою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

"Китайські військові ніколи не зазнають "сепаратистських актів незалежності Тайваню" та втручання зовнішніх сил", - сказав офіційний представник Міноборони Ву Цянь.

За його словами, військові навчання у Тайвані спрямовані не проти співвітчизників, а скоріше на "сепаратистську діяльність" та іноземне втручання.

"Сепаратистська діяльність керівництва Демократичної прогресивної партії" Тайваню та змова із зовнішніми силами є основною причиною нинішньої напруженості та заворушень у Тайванській протоці", - заявив Ву Цянь.

Він зазначив, що "тайванське питання" нібито є внутрішньою справою Китаю і не терпить втручання ззовні.

"Чим більше США та Японія піднімають шум із тайванського питання, тим жорсткіші дії ми зробимо для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності", - додав Ву Цянь.

Нагадаємо, 24 лютого Китай направив у зону протиповітряної оборони Тайваню 39 бойових літаків. У Тайвані висловили стурбованість і назвали це другим за величиною вторгненням китайських літаків за всю історію.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін назвав польоти китайських військових над Тайванем репетицією перед вторгненням.

Зазначимо, нещодавно у Тайвані заявили, що вивчають опір України та відсіч військам Росії, для удосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай розпочне силове захоплення острова.

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