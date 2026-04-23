Минобороны сделало заявление после вбросов о выплатах военным

Украинские защитники в полном объеме получат выплаты в этом месяце. Информация в сети о том, что деньги якобы не поступят, является неправдивой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны.
"Финансирование в полном объеме направлено в воинские части. Все, кто должны получить заслуженные дополнительные выплаты, уже их получают. Это касается и "боевых", и "окопных", и 30 тысяч за специальные задачи", - говорится в заявлении.
В Минобороны отметили, что информация, которая распространяется в сети, о том, что военные в этом месяце не получат выплат, не соответствует действительности. Всех защитников также призвали "проверять карточки".
Напомним, в Украине готовят изменения в подходы мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур. Новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.
Кроме того, президент Владимир Зеленский недавно рассказал, что Украина хочет отказаться от проведения мобилизации в пользу контрактной армии. В то же время он отметил, что на это пока нет финансирования.
Отметим, участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска в год. За этот период денежное обеспечение сохраняется.
РБК-Украина также писало, что, по словам Владимира Зеленского, в Украине готовятся решения для большей мотивации защитников. Они коснутся как комплектования подразделений, так и их финансирования.