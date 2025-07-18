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Минобороны запустило бета-тестирование новых отсрочек в "Резерв+"

Пятница 18 июля 2025 20:53
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Минобороны запустило бета-тестирование новых отсрочек в "Резерв+" Иллюстративное фото: Минобороны запустило бета-тестирование новых отсрочек в "Резерв+" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны объявило о старте бета-тестирования новых отсрочек в цифровом сервисе "Резерв+".

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Facebook написала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Она призвала желающих присоединиться к тестированию, чтобы во время официального запуска система работала бесперебойно.

"Запускаем бета-тестирование будущих отсрочек в "Резерв+". Присоединяйтесь, чтобы в момент запуска сервис работал слаженно", - написала она.

Для участия нужно заполнить анкету по ссылке - здесь. Участники тестирования станут первыми, кто получит доступ к обновленной функциональности сервиса.

"Резерв+"

"Резерв+" - это официальное мобильное приложение от Минобороны Украины, созданное для военнообязанных, призывников и резервистов. С его помощью можно обновить личные данные, просмотреть информацию из реестра "Оберіг" и оформить электронный военный билет.

В конце апреля "Резерв+" получил большое обновление. В приложение добавили новые сервисы, среди которых - возможность просмотреть расширенную информацию из "Оберега".

Также мы писали, что в конце июля - начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации.

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Мобилизация в Украине Отсрочка
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