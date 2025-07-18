Міноборони запустило бета-тестування нових відстрочок у "Резерв+"
Міністерство оборони оголосило про старт бета-тестування нових відстрочок у цифровому сервісі "Резерв+".
Як повідомляє РБК-Україна, про це у Facebook написала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Вона закликала охочих долучитись до тестування, щоб під час офіційного запуску система працювала безперебійно.
"Запускаємо бета-тестування майбутніх відстрочок у "Резерв+". Долучайтесь, щоб у момент запуску сервіс працював злагоджено", - написала вона.
Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням - тут. Учасники тестування стануть першими, хто отримає доступ до оновленої функціональності сервісу.
"Резерв+"
"Резерв+" - це офіційний мобільний застосунок від Міноборони України, створений для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. За його допомогою можна оновити особисті дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг" і оформити електронний військовий квиток.
В кінці квітня "Резерв+" отримав велике оновлення. До застосунку додали нові сервіси, серед яких - можливість переглянути розширену інформацію з "Оберегу".
Також ми писали, що наприкінці липня - на початку серпня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.
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