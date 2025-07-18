ua en ru
Пт, 18 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Міноборони запустило бета-тестування нових відстрочок у "Резерв+"

П'ятниця 18 липня 2025 20:53
UA EN RU
Міноборони запустило бета-тестування нових відстрочок у "Резерв+" Ілюстративне фото: Міноборони запустило бета-тестування нових відстрочок у "Резерв+" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони оголосило про старт бета-тестування нових відстрочок у цифровому сервісі "Резерв+".

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Facebook написала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона закликала охочих долучитись до тестування, щоб під час офіційного запуску система працювала безперебійно.

"Запускаємо бета-тестування майбутніх відстрочок у "Резерв+". Долучайтесь, щоб у момент запуску сервіс працював злагоджено", - написала вона.

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням - тут. Учасники тестування стануть першими, хто отримає доступ до оновленої функціональності сервісу.

"Резерв+"

"Резерв+" - це офіційний мобільний застосунок від Міноборони України, створений для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. За його допомогою можна оновити особисті дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг" і оформити електронний військовий квиток.

В кінці квітня "Резерв+" отримав велике оновлення. До застосунку додали нові сервіси, серед яких - можливість переглянути розширену інформацію з "Оберегу".

Також ми писали, що наприкінці липня - на початку серпня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Відстрочка
Новини
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні