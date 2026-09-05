ua en ru
Сб, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минобороны: 14% компаний ОПК потеряли критичность, но еще могут восстановить

16:36 05.09.2026 Сб
1 мин
Большинство предприятий прошли проверку по упрощенной процедуре
aimg Валерия Абабина
Минобороны: 14% компаний ОПК потеряли критичность, но еще могут восстановить Фото: Бронирование "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Минобороны завершило пересмотр решений о критической важности предприятий оборонно-промышленного комплекса. Статус подтвердили 86% компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Что показал пересмотр

Минобороны пересмотрело решение о критичности, принятые до 7 июля 2026 года. Статус критически важных подтвердили 86% предприятий ОПК – они сохранили возможность бронировать военнообязанных работников.

Для большинства компаний действовала упрощенная процедура – без необходимости повторно подавать полный пакет документов.

Статус не подтвердили 14% предприятий. Они могут получить его снова, подав в Миноборону полный пакет документов.

Напомним, статус критически важного предприятия позволяет бронировать от мобилизации часть работников, а для предприятий ОПК – до 100% военнообязанных.

Весной Кабмин обновил правила бронирования , поручив пересмотреть критерии критичности и повысив зарплатный порог для бронированных работников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бронирование от мобилизации Бизнес Война в Украине
Новости
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
Аналитика
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень