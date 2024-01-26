Минобороны выиграло суд по делу ООО "Львовский арсенал" на более 1,5 млрд гривен

В оборонном ведомстве рассказали, что 24 января Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 26 сентября 2023 года о взыскании с ООО "Львовский арсенал" в пользу МОУ 1 340 465 698 гривен предварительной оплаты, 90 683 734 638 гривен штрафа за не снабжение оплаченных мин.

Также в производстве Хозяйственного суда в столице находится судебное дело о дополнительном взыскании в пользу Минобороны с этого же предприятия более 163 миллионов гривен неустойки по этому же государственному контракту.

"Она была начислена поставщику за дополнительный период просрочки исполнения обязательств", - говорится в заявлении министерства.

В МОУ добавили, что в рамках этого дела наложен арест на счета и другое движимое и недвижимое имущество фирмы "Львовский арсенал".

"Указанное решение уже предъявлено в органы Государственной исполнительной службы Украины к исполнению", - добавили в министерстве.

Детали дела

Осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с ООО "Львовский арсенал" на поставку партии минометных выстрелов калибра 120 мм и 82 мм на сумму около 1,4 миллиарда гривен. Снабжение должно было начаться в декабре текущего года, но ведомство по предоплаченному контракту ничего не получило.

Закупки для армии и дела со "схемами"

Напомним, вчера в Службе безопасности Украины и в Минобороны заявили, что правоохранительные службы предотвратили хищение государственных средств, выделенных на приобретение артснарядов для ВСУ. Речь идет о сумме почти 1,5 миллиарда гривен, выведенных за границу при закупке оптовой партии боеприпасов.

Как рассказали в СБУ, 16 декабря 2023 года сотрудники военной контрразведки разоблачили попытку провести закупку боеприпасов почти на 1,5 млрд грн по заведомо завышенным ценам и в обход антикоррупционных предохранителей. В МОУ добавили, что после этого было начато аудиторское исследование, предварительно подтвердившее все признаки нарушения.

Впоследствии задержали организатора "схемы", который оказался руководителем одного из Главных управлений Минобороны.

Ранее замглавы Минобороны Дмитрий Клименков рассказал, что с декабря 2023 года закупками продуктов для армии будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла".

Также перед этим сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, как МОУ будет бороться с нечестными закупками для армии.