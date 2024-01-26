Міноборони виграло суд у справі ТОВ "Львівський арсенал" на понад 1,5 млрд гривень

В оборонному відомстві розповіли, що 24 січня Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 26 вересня 2023 року про стягнення з ТОВ "Львівський арсенал" на користь МОУ 1 340 465 698 гривень попередньої оплати, 90 683 623 гривень пені та 96 734 638 гривень штрафу за непостачання оплачених мін.

Також у провадженні Господарського суду у столиці перебуває судова справа про додаткове стягнення на користь Міноборони з цього ж суб'єкта господарювання понад 163 мільйонів гривень неустойки за цим самим державним контрактом.

"Вона була нарахована постачальнику за додатковий період прострочення виконання зобов'язань", - йдеться у заяві міністерства.

В МОУ додали, що в рамках цієї справи накладено арешт на рахунки та інше рухоме та нерухоме майно фірми "Львівський арсенал".

"Зазначена ухвала вже пред'явлена до органів Державної виконавчої служби України до виконання", - додали в міністерстві.

Деталі справи

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт з ТОВ "Львівський арсенал" на поставку партії мінометних пострілів калібру 120 мм та 82 мм на суму близько 1,4 мільярда гривень. Постачання мало розпочатися у грудні поточного року, але відомство за передоплаченим контрактом нічого не отримало.

Закупівлі для армії та справи зі "схемами"

Нагадаємо, вчора в Службі безпеки України та в Міноборони заявили, що правоохоронні служби запобігли розкраданню державних коштів, виділених на придбання артснарядів для ЗСУ. Йдеться про суму майже 1,5 мільярда гривень, що були виведені за кордон при закупівлі оптової партії боєприпасів.

Як розповіли в СБУ, 16 грудня 2023 року співробітники військової контррозвідки викрили спробу провести закупівлю боєприпасів на майже 1,5 млрд грн за завідомо завищеними цінами та в обхід антикорупційних запобіжників. В МОУ додали, що після цього було розпочато аудиторське дослідження, яке попередньо підтвердило усі ознаки порушення.

Згодом затримали організатора "схеми", який виявився керівником одного з Головних управлінь Міноборони.

Раніше заступник глави Міноборони Дмитро Кліменков розповів, що з грудня 2023 року закупівлями продуктів для армії займатиметься агентство "Державний оператор тилу".

Також перед цим повідомлялося, що міністр оборони України Рустем Умєров розповів, як МОУ боротиметься з нечесними закупівлями для армії.