Россияне ударили по Очакову: среди раненых малолетние дети
Российские военные ударили по Очакову в Николаевской области. В результате атаки ранены три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
По данным Кима, в результате ракетного обстрела россиянами города Очаков Николаевского района ранены три человека. Среди них двое детей.
"По состоянию на сейчас, госпитализированы 7-летний мальчик, 12-летняя девушка и 46-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь, у всех пострадавших состояние средней тяжести", - рассказал глава ОВА.
Российские удары по Украине 22 июня
Сегодня днем российская армия нанесла удар по Херсону. Оккупанты для удара использовали беспилотник и артиллерию.
Из-за вражеских ударов погиб человек, еще четыре человека получили ранения.
Кроме того, сегодня россияне ударили ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые.
Как заявили в командовании, ракетный удар произошел тогда, когда на полигоне проводились занятия с военнослужащими, однако, отмечалось, что при получении сигнала воздушной тревоги были вовремя отработаны меры безопасности, что позволило избежать многочисленных потерь.
В отдельном материале РБК-Украина собрало первые детали вражеского удара.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.