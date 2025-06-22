Россияне ударили по Очакову: среди раненых малолетние дети

Российские военные ударили по Очакову в Николаевской области. В результате атаки ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"По состоянию на сейчас, госпитализированы 7-летний мальчик, 12-летняя девушка и 46-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь, у всех пострадавших состояние средней тяжести", - рассказал глава ОВА.

По данным Кима, в результате ракетного обстрела россиянами города Очаков Николаевского района ранены три человека. Среди них двое детей.

Российские удары по Украине 22 июня

Сегодня днем российская армия нанесла удар по Херсону. Оккупанты для удара использовали беспилотник и артиллерию.

Из-за вражеских ударов погиб человек, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, сегодня россияне ударили ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые.

Как заявили в командовании, ракетный удар произошел тогда, когда на полигоне проводились занятия с военнослужащими, однако, отмечалось, что при получении сигнала воздушной тревоги были вовремя отработаны меры безопасности, что позволило избежать многочисленных потерь.

В отдельном материале РБК-Украина собрало первые детали вражеского удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.