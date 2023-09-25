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Минобороны: Удар по отелю в Одессе - это жалкая попытка возмездия за атаку по штабу ЧФ

Фото: последствия удара РФ по гостинице в Одессе (колаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские обстрелы отеля возле морвокзала в Одессе - это жалкая попытка оккупантов возмездия за украинскую атаку по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

"Этой ночью российские ракеты попали в гостиницу в Одессе. Жалкая попытка возмездия за наш успешный удар по штабу российского флота в Севастополе", - отметили в ведомстве.

Ночная атака по Одессе

Этой ночью оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. В частности, россияне атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области. В Одессе поврежден морвокзал, также полностью сгорел известный отель, который был своеобразной визитной карточкой города. Из-за обстрелов погибли два человека.

Оккупанты выпустили по Украине 12 крылатых ракет "Калибр", две противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 "Шахедов". Наши бойцы сбили 30 воздушных целей россиян.

Больше о комбинированной воздушной атаке россиян – читайте в материале РБК-Украина.

Атака на штаб РФ в Севастополе

22 сентября по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. По данным СМИ, Украина использовала для этой атаки ракеты Storm Shadow.

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Одесса