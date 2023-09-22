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Украина использовала ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота РФ

Пятница 22 сентября 2023 21:29
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Украина использовала ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота РФ Фото: Украина использовала ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота РФ (соцсети)
Автор: Валерия Полищук

Украина использовала ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе.

Об этом заявили представители Воздушных сил Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота", - заявили представители ВВС страны.

Решение о поставках ракет британского и французского производства, также известных как SCALP, стало одним из самых громких призывов западных стран к войне - в связи с опасениями, что оружие большой дальности может быть использовано на территории России.

Великобритания и Франция согласились поставить ракеты в мае и июле этого года соответственно.

Атака на штаб РФ в Севастополе

22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ.

В сети публиковали видео, на которых были видны значительные повреждения здания и столб дыма.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.

Подробнее об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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