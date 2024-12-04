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Минобороны и Минздрав запустили реформу ВВК. Умеров объяснил, что она предусматривает

Среда 04 декабря 2024 01:12
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Минобороны и Минздрав запустили реформу ВВК. Умеров объяснил, что она предусматривает Фото: Рустем Умеров, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Реформа военно-врачебных комиссий (ВВК) в Украине позволяет проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору. Такую инициативу запускает Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

По словам главы оборонного ведомства Рустема Умерова, министерства делают прохождение ВВК "быстрым, удобным и лишенным коррупционных рисков".

"Больше не нужно будет обращаться в ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, - ред.) - медосмотр можно пройти в удобном месте", - отметил глава Минобороны.

Также Умеров рассказал, что соответствующая реформа ВЛК предполагает, что медицинское освидетельствование будут проводить гражданские врачи. Они будут вносить выводы непосредственно в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).

После этого информация из ЭСЗ будет автоматически поступать в электронную систему Минобороны "за считанные минуты", добавил министр.

"При этом военно-врачебные комиссии будут получать только медицинские данные без идентификации личности. Это гарантирует объективность и беспристрастность при принятии выводов о пригодности к службе", - говорится в заявлении Умерова.

Далее, пояснил он, каждый этап процесса будет иметь "цифровой след". То есть выводы врачей и ВВК будут фиксироваться с помощью электронных подписей (КЭП), и будут храниться в реестре "Оберег".

Умеров заявил, что такой подход позволит "оперативно проверять работу медицинских учреждений в случае возникновения сомнений в результатах медосмотров".

"Мы работаем над тем, чтобы государственные услуги для военнообязанных и наших защитников были удобными, прозрачными и лишенными лишней бюрократии", - отметил глава Минобороны и добавил, что реформа ВВК является "еще одним важным шагом на этом пути".

Цифровизация ВВК

Напомним, 7 ноября в Офисе президента заявили, что в Украине планируют провести цифровизацию военно-врачебных комиссий (ВВК).

Перед этим заместитель главы Минобороны по цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что ведомство уже разработало модель для цифровой реформы ВВК.

Представительница Минобороны отметила, что данная реформа предоставит военнообязанным и военнослужащим возможность получить медицинское заключение "в любом удобном медучреждении".

Уже 20 ноября Минобороны Украины представило план цифровизации ВВК.

Ранее РБК-Украина в материале подробно описывало нововведения, и рассказывало, что известно о реформе ВВК.

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