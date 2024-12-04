Міноборони та МОЗ запустили реформу ВЛК. Умєров пояснив, що вона передбачає

Реформа військово-лікарських комісій (ВЛК) в Україні дозволяє проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Таку ініціативу запускає Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України .

За словами глави оборонного відомства Рустема Умєрова, міністерства роблять проходження ВЛК "швидким, зручним та позбавленим корупційних ризиків".

"Більше не потрібно буде звертатися до ТЦК (Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, - ред.) - медогляд можна пройти у зручному місці", - зазначив глава Міноборони.

Також Умєров розповів, що відповідна реформа ВЛК передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі. Вони вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Після цього інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міноборони "за лічені хвилини", додав міністр.

"При цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об'єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби", - йдеться в заяві Умєрова.

Далі, пояснив він, кожен етап процесу матиме "цифровий слід". Тобто висновки лікарів та ВЛК будуть фіксуватися за допомогою електронних підписів (КЕП), та зберігатимуться в реєстрі "Оберіг".

Умєров заявив, що такий підхід дозволить "оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів".

"Ми працюємо над тим, щоб державні послуги для військовозобов'язаних та наших захисників були зручними, прозорими та позбавленими зайвої бюрократії", - зазначив глава Міноборони та додав , що реформа ВЛК є "ще одним важливим кроком на цьому шляху".

Цифровізація ВЛК

Нагадаємо, 7 листопада в Офісі президента заявили, що в Україні планують провести цифровізацію військово-лікарських комісій (ВЛК).

Перед тим заступниця глави Міноборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що відомство вже розробило модель для цифрової реформи ВЛК.

Представниця Міноборони зауважила, що дана реформа надасть військовозобов'язаним та військовослужбовцям можливість отримати медичний висновок "у будь-якій зручній медустанові".

Вже 20 листопада Міноборони України презентувало план цифровізації ВЛК.

Раніше РБК-Україна в матеріалі докладно описувало нововведення, та розповідало, що відомо про реформу ВЛК.