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Минобороны наработало модель "цифровой" ВВК: что изменится

Четверг 24 октября 2024 16:18
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Минобороны наработало модель "цифровой" ВВК: что изменится Фото: Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации (Facebook-страница должностной лица)
Автор: Сергей Пышкин

Модель цифровой реформы военно-врачебной комиссии уже наработана. Сейчас разрабатывается проект изменений в нормативно-правовые акты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко, которую цитирует "Радио Свобода".

Как отметила Черногоренко, цифровая команда уже готова технически реализовать функционал.

По ее словам, цифровая реформа позволит предоставить возможность военнообязанным и военнослужащим получить медицинское заключение в любом удобном гражданском учреждении здравоохранения.

"Это медицинское заключение будет направлено в цифровом формате в систему Министерства обороны. Далее ВВК по своей инициативе будет иметь возможность ознакомиться с этим медицинским набором данных и вынести свое административное решение. Таким образом мы разделяем медицинское заключение на две части. На медицинскую часть... и на административную часть, которая находится именно в плоскости Министерства обороны", - пояснила она.

Цифровизация ВЛК

Еще в мае Черногоренко рассказывала о планах Минобороны сделать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также ВЛК максимально удобными для военнообязанных путем цифровизации большинства процессов.

В частности, в июне стало известно о планах ведомства внедрить функцию электронного направления на ВЛК "ограниченно пригодным" в "Резерв+".

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